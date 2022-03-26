РИАМО - 26 мар. Первыми распускаются в столичных парках крокусы, подснежники, мать-и-мачеха, пролеска сибирская и печеночница, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Эти цветы можно будет увидеть в конце марта — начале апреля. Они порадуют горожан в Измайловском парке, парках «Сокольники» и «Северное Тушино», парке искусств «Музеон», Сиреневом саду, саду «Эрмитаж» и других.

Одними из первых в мегаполисе распускаются крокусы. В городских парках высаживают сорта «микс», «ботанический», «посевной». Эти крокусы цветут до 2 недель. У растений крупные цветы и разнообразная палитра: белая, сиреневая, лиловая, фиолетовая, голубая и желтая.

Подснежники цветут не более месяца. Такое название цветы получили, потому что появляются из-под снега ранней весной. Это белоснежные растения с 3-4 лепестками.

Еще одними первоцветами, которые украсят Москву, являются гиацинты. Они отличаются разноцветными пышными шапками цветов.

Пролеска сибирская, или сцилла отличается ярко-голубыми лепестками. Она похожа на подснежник, но другого цвета.

В парках столицы за сохранностью первоцветов следят специалисты. Данные растения нельзя срывать. Многие первоцветы занесены в Красную книгу Москвы. Чтобы посетители парков нечаянно не затоптали первые весенние цветы, на территориях проложены специальные дорожки.