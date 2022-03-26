РИАМО - 26 мар. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией ответила на слова президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости карикатур, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее в аккаунтах посольства РФ в Париже были опубликованы карикатуры на Европейский союз. Макрон заявил, что это недопустимо. Он также выразил надежду, что это больше не повторится. При этом посол России был вызван в МИД Франции.

«Да неужели? Нас же именно французские президенты и МИД Франции учили, что любые карикатуры — это нормально. Даже такие чудовищные, как в «Шарли Эбдо», — написала Захарова на своей странице в Telegram.

Ранее знаменитый своими скандальными карикатурами журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры, на которых беженцы из Украины сравниваются с животными.