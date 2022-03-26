РИАМО - 26 мар. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление польского генерала о понятии вопроса о принадлежности Калининграда. Об этом сообщает Газета.ru.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак отметил, что следует поднять вопрос о Калининграде, который, он считает, «является территорией Польши».

«Как поднимет, так и опустит», — заявила Захарова.

Скшипчак уже делал провокационные заявления о Калининграде и РФ в целом.

24 февраля РФ начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.