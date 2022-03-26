РИАМО - 26 мар. Министерство обороны РФ сообщило, что 25 марта российские войска с помощью ракет «Калибр» уничтожили склад с боеприпасами и вооружением ВСУ в Житомирской области Украины. Об этом сообщает Nation News.

Ведомство также сообщило, что с помощью ракеты «Оникс» была уничтожена и база горючего в районе населенного пункта Николаев. Именно оттуда украинские военные снабжались топливом.

Военная спецоперация РФ на Украине началась утром 24 февраля. Ее основная цель – демилитаризация соседнего государства. Западные страны отреагировали на действия России жесткими экономическими санкциями.

Ранее Минобороны страны сообщало, что ВС РФ потеряли убитыми 1351 человека за все время проведения специальной военной операции на Украине.