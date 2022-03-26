РИАМО - 26 мар. За прошедшие сутки в Москве подтвердили 925 новых случаев коронавируса, всего в городе выявили 2 735 223 случая заражения, сообщает столичный оперштаб.

В больницы Москвы за сутки отправили 192 пациента, это на 4 человека меньше, чем днем ранее (196).

Также за прошедшие 24 часа в мегаполисе умерли 23 заболевших, выздоровели после лечения 893 человека.

С начала пандемии в Москве скончались 42 588 Covid-пациентов, врачи вылечили 2 539 938 человек.

Коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции в столице составляет 45,6%. Полностью привились от Covid-19 в городе свыше 7 млн человек.

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