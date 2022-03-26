РИАМО - 26 мар. В России за минувшие сутки выявили 24 072 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране официально подтверждено 17 739 462 случая инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За 24 часа в больницы страны доставили 4275 Covid-пациентов, что на 1,5% больше по сравнению с 25 марта (4212).

Также на территории РФ выздоровели за сутки 60 933 пациента, у которых ранее подтвердился коронавирус, умерли 395 заболевших.

С начала пандемии в стране смог побороть Covid-19 16 606 691 человек, жертвами инфекции стали 367 013 пациентов.

В стране продолжается кампания по вакцинации. Граждан РФ прививают надежными и эффективными отечественными препаратами.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране стабилизируется. Однако не стоит пренебрегать защитой своего организма. Прививки от инфекции по-прежнему можно сделать бесплатно во всех регионах РФ.

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