РИАМО - 26 мар. Глава государства Владимир Путин в субботу подписал закон, согласно которому участники специальной военной операции ВС РФ на Украине признаются ветеранами боевых действий, сообщает Газета.ru.

Данная инициатива была внесена в Госдуму 22 марта. Ее подготовили депутаты фракции «Единая Россия» и сенаторы-единороссы во главе с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета партии Андреем Турчаком. 23 марта Совет Федерации одобрил этот закон.

Как рассказал Турчак, у участников спецоперации будет доступ к системе соцзащиты, которой сейчас могут пользоваться ветераны Афганистана, Сирии и иных горячих точек.

Кроме того, речь идет о допвыплатах от российского правительства, льготах при уплате налогов и оплате ЖКХ. Еще ветеранам положены льготные проезды на транспорте, санаторное, медобслуживание и т.д.

24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о начале проведения военной спецоперации на территории Украины в ответ на просьбу о помощи от глав Донбасса.

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