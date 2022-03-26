РИАМО - 26 мар. Столичная прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту дорожной аварии с участием автобуса, произошедшей на юго-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно, утром в субботу во 2-м Грайвороновском проезде в Москве столкнулись легковая машина и пассажирский автобус. Авто наехало на бордюрный камень, выехало на полосу встречного движения и врезалось в автобус. От столкновения автобус выехал с проезжей части.

В результате произошедшей аварии погиб водитель машины, его пассажир получил травмы и был доставлен в больницу. Пострадавших в автобусе нет.

Причины данного инцидента устанавливают сотрудники ГИБДД.