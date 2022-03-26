РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. В подмосковном Подольске вручили ключи от новых квартир переселенцам из четырех квартир аварийного дома, сообщил глава округа Дмитрий Жариков.

«Долгожданные ключи от новых квартир вручили переселенцам из аварийного дома №21, расположенного в Александровском проезде», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

Собственники четырех квартир ждали переселения из аварийного дома почти 8 лет. В скором времени они справят новоселье по новым адресам в комфортных квартирах, которые расположены в поселке Дубровицы.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется благодаря президентскому проекту «Жилье и городская среда» и при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.