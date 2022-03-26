РИАМО - 26 мар. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что страна во время дефолта 1998 года была гораздо меньше защищена, чем сейчас, поэтому не стоит ждать повторения того кризиса.

«В одну воду невозможно вступить дважды. Я не имел отношения к власти в 1998 году и воспринимал это с позиции человека из гражданского мира, если хотите, из бизнеса. Но и наше общество, наше государство было в гораздо меньшей степени защищено», — уточни Медведев в интервью РИА Новости и RT.

По его словам, он хорошо помнит кризис, который был в 2008 году, с которым ему нужно было справляться в должности главы государства, а еще кризис 2014 года, тогда Медведев был премьером.

«Та ситуация, в которой мы сейчас находимся, она отличается. Тогда мы все сопротивлялись международному финансовому кризису, связанному с возникновением финансового пузыря на территории США. И наша коллективная задача была этому сопротивляться. И мы смогли это сделать, кстати. С разным успехом, но тем не менее вытащили мировую экономику и российскую экономику достаточно быстро», - пояснил зампредседателя Совбеза РФ.

Он добавил, что на сегодняшний день все, что происходит, — это экономическая война, которую страны Запада объявили России, причем эту войну пытаются вести без правил.

РФ начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ на это западные страны объявили о масштабных санкциях в отношении России. Часть зарубежный компаний ушла из страны.

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