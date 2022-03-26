РИАМО - 26 мар. В субботу в Подмосковье и Москве будет ненастная погода: облачно с прояснениями, временами дождь, температура не превысит плюс 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 7 - плюс 9, в Подмосковье - от плюс 4 до плюс 9 градусов.

Скорость порывов западного ветра может достигать 18 м/с. Днем атмосферное давление понизится до 732 мм рт. ст.

В субботу резкое падение атмосферного давления, а также дефицит кислорода в воздухе могут неблагоприятно сказаться на метеозависимых людях. Жителям региона рекомендуют обращать внимание на свое самочувствие и снизить физнагрузки.