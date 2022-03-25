РИАМО - 25 мар. Учредитель и директор фирмы, занимающейся продажей игрушек, предстанут перед Дмитровским городским судом по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму свыше 648 млн рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следствие установило, что гендиректор фирмы, контролируемый учредителем, уклонился от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговые периоды 2016 – 2018 годов заведомо ложные данные.

Он указал некорректные сведения о величине расходов, суммах налоговых вычетов и суммах налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в бюджет.

Расследование уголовного дела завершено, его вместе с обвинительным заключением уже направили на рассмотрение в суд.