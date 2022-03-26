РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мар. Жители городского округа Люберцы в субботу смогут сдать на переработку ненужную технику.

Акция пройдет с 11:00 до 13:00 возле дома №19 на улице Ленина. Жители поселка Октябрьский выдвинули инициативу организовать точку приема.

Сдать можно любую вышедшую из строя технику и электронику. Отходы будут отправлены на «Мегабак», а оттуда переработчик заберет их на безопасную утилизацию.

Также жителям проведут мастер-класс и игровое занятие по переработке техники от партнеров регоператора - Центра экономии ресурсов. Он пройдет с 11:00 до 11:30. Организаторы расскажут, из чего состоит техника и представят технологии ее переработки. Кроме того, жители узнают про редкоземельные металлы и как они используются при производстве и переработке техники.

Вместе с участниками соберут настоящий динамик из подручных средств.