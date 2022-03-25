РИАМО - 25 мар. Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов встретился с главой Шатуры Алексеем Артюхиным и главой Волоколамска Михаилом Сылкой. Они обсудили профилактические мероприятия в рамках подготовки к пожароопасному сезону, сообщает пресс-служба ведомства.

«Для нас в весеннее время основную опасность представляют палы травы, переходящие со смежных территорий. Специальные поджоги прошлогодней травы на полях или неосторожное обращение с огнем, результат один и тот же – беглые пожары, быстро распространяющиеся благодаря весенним ветрам и создающие высокий риск перехода на лесной фонд», – отметил Баженов.

Он также посетил конторы лесничеств Шатуры и Волоколамска, а также лесопожарные станции в Лотошине.

«Побеседовали с сотрудниками лесопожарных формирований и специалистами лесничеств. Дружные коллективы, сильные специалисты, профессиональные команды, комфортный рабочий климат в коллективах и, что самое главное, – понимание проблематики и принятие начавшихся изменений», – подчеркнул Баженов.