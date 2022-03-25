РИАМО - 25 мар. Суд в столице арестовал 26-летнюю женщину, которая зарезала своего малолетнего сына на востоке Москвы, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Тело мальчика 2019 года рождения с ножевыми ранениями нашли утром 13 марта в квартире жилого дома на ул. Средняя Первомайская. Как выяснили прибывшие полицейские, ребенок умер на месте.

Женщина была задержана, ей предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

«С учетом позиции прокуратуры Восточного административного округа суд избрал в отношении 26-летней женщины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 мая», – сообщили в пресс-службе.

Ход расследования данного дела контролируется прокуратурой столицы.

Видео из московской квартиры, где мать зарезала маленького сына>>