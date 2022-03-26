РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мар. В субботу в подмосковном Красногорске пройдет фестиваль по самбо, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Соревнование, организованное спортклубом «Титан» совместно с управлением физкультуры и спорта администрации округа и МАСОУ «Зоркий», пройдет в спортивном комплексе «Красногорск», в турнире примут участие порядка 300 спортсменов.

Начало мероприятия в 09:00. Адрес спорткомплекса: Красногорск, ул. Вокзальная, 25А, корп. 1.