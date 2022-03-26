РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мар. В субботу жители подмосковного Красногорска смогут проверить состояние своего здоровья в 8 поликлиниках округа в рамках Единого дня диспансеризации, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В подразделениях Красногорской городской больницы №1 с 9:00 до 15:00 пройдет диспансеризация.

Акция дает возможность пройти комплексное обследование организма за один день. Жители смогут попасть на осмотр врача-терапевта, сделать электрокардиографию, измерить рост, вес, внутриглазное давление. А также с 9:00 до 12:00 сдать общий и биохимический анализы крови. Эти исследования делаются натощак.

Граждане в возрасте от 18 до 39 лет могут пройти диспансеризацию 1 раз в 3 года, старше 40 лет – ежегодно.

Необходимо быть прикрепленным к поликлинике. При себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования. Нужна предварительная запись через региональный портал госуслуг, инфомат в поликлинике или регистратуру.

Единый день диспансеризации пройдет в поликлинике КГБ №1 (ул. Карбышева, д. 4); филиале «Октябрьская» (ул. Октябрьская, д. 17); филиале «Петрово-Дальнее» (с. Петрово-Дальнее, вл. 1, стр. 1); филиале «Изумрудные холмы» (бульвар Космонавтов, 4 стр. А); поликлинике №3, (Павшинский бульвар, д. 9); поликлинике №2 (Ильинское шоссе, д. 2); поликлинике №4 (Нахабино, ул. Институтская, д. 9А); поликлинике №5 (Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 6).