РИАМО - 25 мар. «Мособлгаз» в субботу в рамках «Часа Земли» отключит наружное и внутреннее освещение на территории 73 объектов – административных зданий и районных эксплуатационных служб, сообщает пресс-служба компании.

Отключение будет проводится с 20:30 до 21:30. За время проведения экологической акции компания сэкономит 190,1 кВт/ч электроэнергии – этого хватит для обеспечения электроэнергией трехкомнатной квартиры в течение месяца.

Россия принимает участие в международной акции «Час Земли» уже в 14 раз. На территории Подмосковья к ней присоединятся крупные компании и организации.

Жители региона также могут стать участниками экологического события, для этого нужно отключить свет и бытовые электроприборы 26 марта с 20:30 на 1 час.