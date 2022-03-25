РИАМО - 25 мар. Возможности площадок «Мегабак» будут задействованы в общеобластном субботнике, который состоится 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках субботника после зимы будут приводить в порядок дворы, парки, скверы, лесопарки, набережные, объекты памяти ВОВ и социнфраструктуры, а также территории промышленных и торговых предприятий.

Впервые с момента появления в 2019 году «Мегабака» в Подмосковье все 58 площадок по сбору крупногабаритных отходов примут участие в общеобластном субботнике. Участники Общеобластного субботника смогут сдать все собранные крупногабаритные отходы на площадки «Мегабак», расположенные в 55 городских округах.

«Больше всего на площадки «Мегабак» жители привозят старую мебель, древесину, оконные рамы, автомобильные шины и текстиль. Мы благодарим жителей Подмосковья, что они с ответственностью подходят к вопросу утилизации крупногабаритных отходов и привозят их на площадки «Мегабак», а не оставляют на придомовых контейнерных площадках. Все отходы с пунктов «Мегабак» напрямую направляются на переработку и в дальнейшем обретают вторую жизнь», – сказал министр регионального ЖКХ Антон Велиховский.

Подмосковные жители с энтузиазмом поддерживают «Мегабак», для некоторых участников сдача КГО стала традицией, и они еженедельно посещают площадку, сдавая накопленные отходы. Таким образом, пункты приема вторсырья «Мегабак» собрали от населения более 84,6 тыс. кубометров крупногабаритных отходов.

Благодаря популярности у жителей, проект активно развивается, поэтому до конца года будет открыто еще 5 новых площадок.