РИАМО - 25 мар. Глава Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров рейтинга российских губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за февраль 2022 года. Рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

Топ-3 рейтинга составили Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Андрей Воробьев (Московская область).

В соцсетях обсуждали постановлениеВоробьева об отмене ряда антиковидных ограничений в Подмосковье. С 26 февраля отменили обязательный перевод на удаленную работу сотрудников, а с 28 февраля отменили блокировки всех соцкарт для граждан в возрасте старше 60 лет. А еще сняли часть ограничений на проведение массовых мероприятий.

Также Воробьев упоминался в соцсетях в контексте эвакуации жителей Донбасса.

Рейтинг «Медиалогии» построен по количеству упоминаний губернаторов в соцмедиа – учитывались сообщения в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook (запрещен на территории РФ), Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, на форумах и в блогах.