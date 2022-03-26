РИАМО - 26 мар. В этот день принято посвящать один час заботе об окружающем мире. По всему миру 26 марта проводится акция «Час Земли». А еще в этот день говорят о проблемах людей с эпилепсией.

«Час Земли»

Глобальная экологическая акция «Час Земли» проводится в последнюю субботу марта по всему миру. В этот день в назначенное время жители разных стран отключают свет и электроприборы на 1 час, чтобы сэкономить электроэнергию и привлечь внимание к проблеме изменения климата.

Впервые идея часового отказа от электричества была реализована Всемирным фондом дикой природы в австралийском Сиднее в 2007 году. Уже через год акцию подхватили в 35 странах мира, свет отключили более 100 млн человек.

С 2009 года в акции участвует и Россия. От электричества в установленное время отказываются не только рядовые граждане, но и организации, выключается подсветка на знаковых объектах. Однако организаторы строго не рекомендуют отключать в период акции уличное освещение, аэронавигационные огни и светофоры.

«Фиолетовый день»

Идея этого дня принадлежит не всемирной организации, а маленькой 9-летней девочке Кессиди Меган. В 2008 году она решила изменить отношение к своей болезни – эпилепсии, и рассказать окружающим о том, что же это такое. В то время многие сверстники считали диагноз малышки легкой формой сумасшествия и относились к ней с пренебрежением.

Кессиди решила назвать 26 марта «Фиолетовым днем» и предложила всем желающим выразить поддержку людям с эпилепсией. Идею девочки поддержала Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии, а позднее и другие организации мира.

Основной целью «Фиолетового дня» стало знакомство людей с информацией об эпилепсии, оказании первой помощи, необходимости лечения и сложностях, с которыми сталкиваются люди с этим диагнозом. По данным ВОЗ, сейчас эпилепсией страдает 65 млн людей.

Никифоров день

Никифор — патриарх Константинопольский, чья память чтится в этот день, жил в 8-9 веках. Он был ярым защитником икон за что был сослан в монастырь на берегу Босфора, где и скончался.

По народному календарю на Никифора ждали пробуждения медведей в лесах. Считалось, что в этот день сильнее жарит солнце, и вода от растаявшего снега проникает в медвежьи берлоги.

А еще 26 марта ждали гусей, если они прилетали – этого пророчило урожайный год. А если начинали плескаться в воде – скоро придет тепло. Кроме того, в этот день было принято ходить на рыбалку – хорошо клюет плотва, окунь и язь.

Запуск соцсети «Одноклассники»

26 марта 2005 года русский веб-разработчик Альберт Попков, несколько лет проработавший в Великобритании, запустил свой новый проект «Одноклассники». Социальная сеть быстро набрала популярность, через месяц ей пользовались уже 1,5 млн человек.

«Одноклассники» давали возможность не только обмениваться сообщениями и публиковать посты, но и дарить друг другу подарки, ставить оценки фотографиям друзей и использовать оригинальные смайлики.

После введения платной регистрации в 2008 году аудитория стала покидать соцсеть и регистрироваться во «ВКонтакте». Однако в марте 2022 года был отмечен приток новых пользователей.