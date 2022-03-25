РИАМО - 25 мар. Авторы книги «ЩиБорщи. Счастье есть дома» Владимир Инжуватов и Алена Гречина расскажут, как готовить с удовольствием, и как превратить кулинарию в бытовую медитацию, на встрече в магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский». Об этом сообщает пресс-служба сети магазинов «Читай-город».

Владимир Инжуватов — шеф-повар кулинарной школы «ЩиБорщи» (@schiborschi_school), в которой с 2015 года тысячи людей научились готовить. Более 10 лет работал в легендарном и старейшем ресторане Москвы «Пушкинъ», а также участвовал в запуске многих ресторанов в России и за рубежом. Алена Гречина — сооснователь школы «ЩиБорщи», продюсер и редактор курсов.

В книге «ЩиБорщи» Владимир и Алена представили 40 лучших рецептов из своих курсов. На встрече с читателями в «Читай-городе» они расскажут, как научиться готовить дома ресторанные блюда и обрести кулинарный дзен.

Вы узнаете, какой «арсенал» понадобится домашнему кулинару, на каких кулинарных техниках основаны все рецепты в интернете, и как готовить потрясающие блюда не дольше 30 минут. Гости смогут задать Владимиру и Алене все вопросы и подписать книгу «ЩиБорщи».

Встреча пройдет 31 марта в 19:00 в книжном магазине «Читай-город» по адресу: Москва, м. Киевская, пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», 4 этаж.