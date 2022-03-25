РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Торжественный концерт и чествование ветеранов планируют провести в честь 60-летия микрорайона Заря подмосковной Балашихи, мероприятие запланировано на 21-22 мая, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Вместе с парламентарием ветераны ПВО обсудили предварительный план празднования 60-летия бывшего военного городка, а ныне микрорайона Заря. По словам председателя объединенного Совета ветеранов Алексея Дедова, дата основания Зари – 23 мая 1962 год.

«В этом году отмечаем 60-летие. Надо сказать, что многие жители городка, конечно, в основном военные пенсионеры, именно здесь начинали службу и собственно строили дома, инфраструктуру, военные объекты поселка. Я могу без преувеличения сказать, что для многих в Заре прошли самые лучшие годы жизни», - сказал Дедов.

Предварительно праздничные мероприятия для удобства жителей намечены на субботу-воскресенье 21-22 мая. Городок будет украшен баннерами, в КДЦ «Заря» пройдет торжественный концерт с чествованием ветеранов ПВО и активистов микрорайона, запланировано возложение цветов в сквере Героев. Готовят свои мероприятия и школы.

Тарас Ефимов предложил сделать награды Мособлдумы заслуженным жителям Зари.

«За последние несколько лет микрорайон значительно преобразился. По программе губернатора Андрея Воробьева по восстановлению инфраструктуры военных городков в Заре построен новый ФОК, отремонтированы дороги, восстановлено освещение, заменены сети теплоснабжения, благоустроена территория вокруг пруда. На очереди – капитальный ремонта КДЦ «Заря»»,- подчеркнул Ефимов.

Он отметил, что важно продолжить эти позитивные изменения и, конечно, широко отпраздновать юбилейную дату.

Областной депутат попросил Совет ветеранов сформировать список жителей для подготовки наград регионального парламента.