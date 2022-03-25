РИАМО - 25 мар. В центральном микрорайоне Подольска на продажу выставили 15 машиномест в охраняемом подземном паркинге, расположенном по адресу: ул. Рабочая, дом №4 (ЖК «Авеню»), сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Площадь машиномест, выставленных на продажу, варьируется в пределах от 11,9 кв. метров до 13,9 кв. метров. Самая низкая стартовая цена - 527 160 рублей за парковочное место №62. Самая высокая - 615 720 рублей за парковочное место №70.

Чтобы участвовать в торгах, необходимо внести задаток в размере от 105,4 до 124,2 тыс. рублей в зависимости от лота.

Прием заявок на приобретение машиномест продлится до 11, 15 и 25 апреля 2022 года на электронной площадке РТС-тендер.



Более детально с объектами можно ознакомиться на Портале ЕАСУЗ.