РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян, депутаты Мособлдумы Тарас Ефимов, Николай Черкасов, начальник управления культуры Светлана Шарцева вручили награды представителям сферы культуры в честь профессионального праздника, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло в пятницу в ДК «Кучино». Для гостей праздника подготовили концерт с участием творческих коллективов городского округа - лауреатов муниципальной премии в области культуры и искусства, а также победителей различных проектов.

«Хочу поздравить всех работников культуры с этим праздником. В Балашихе большое количество творческих людей, мы прославляем наш город. Наш труд - это вклад в наше общее дело. Мы чтим традиции нашей России и будем дальше работать и продвигать наши ценности», - сказала Татевосян.

Почетные гости вручили руководителям и работникам учреждений благодарственные письма и почетные грамоты. Среди них муниципальные премии получили Балашихинская картинная галерея и Краеведческий музей микрорайона Железнодорожный. Почетные грамоты главы Балашихи вручили работникам библиотеки имени Андрея Белого.

По словам Черкасова, именно культура помогает нашим детям в воспитании, в реализации творческих и профессиональных талантов.

«52 учреждения культуры находятся в городском округе Балашиха, из них многие являются лауреатами и призерами всероссийских конкурсов. Это высокие показатели - одни из лучших в Московской области», - отметил Черкасов.

День работника культуры России отмечается в нашей стране ежегодно 25 марта, начиная с 2007 года. Этот профессиональный праздник объединяет деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий.