РИАМО - 25 мар. Необходимо добиться такого будущего для Подмосковья, чтобы все его жители были счастливы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я хотел бы видеть наше будущее, чтобы все семьи, ваши, всех, кто проживает (в Подмосковье — ред.), были счастливы. Вот стратегическая задача», – рассказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что хотел бы видеть, как в регионе появляются новые люди, чтобы, приехав в Подмосковье, они здесь оставались. Для этого надо создавать парки, рекреационные зоны, поддерживать безопасность.

«Запрос в будущем на медицину современную. <…> Мы ищем способы, как сделать образование действительно интересным», - отметил Воробьев.