РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 мар. Активисты провели мониторинг цен в 3 аптеках Щелкова, сравнивали цены на противоаллергенные препараты, такие как Супрастин, Цетрин и Назонекс. Нарушений выявлено не было, сообщает пресс-служба Щелковского отделения ВПП «Единая Россия».

«В рамках партпроекта «Народный контроль» регулярно посещаем аптеки с мониторингом, общаемся с работниками о доступности тех или иных препаратов. Сейчас в связи с приближающимся весенним периодом, когда очень часто у людей возникают аллергические реакции на цветения разных растений, решили промониторить ситуацию со вспомогательными препаратами», — сказал секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Филипп Чернов.

Мониторинг прошел в сетевых аптеках «Еаптека» на Первомайской, «Будь здоров» на улице Пушкина и «Столички» на Центральной. Цена на супрастин отличается в 1-2 рубля. Дешевле всего его купить можно в аптеке «Столички» — 20 таблеток — 143 р. Препарат Цетрин дешевле в «Будь здоров», там же дешевле всего можно купить 120 доз спрея Назонекс. По итогу мониторинга нарушений по ценам выявлено не было.