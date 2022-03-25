РИАМО - 25 мар. Губернатор Московской Андрей Воробьев сообщил, что пользуется приложением Tik Tok и смотрит YouTube на смартфоне.

«Плюс-минус у нас одни и те же приложения. Tik Tok уже есть. У меня нет только игр. Я часто смотрю, наверно, также, как и вы, YouTube», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360», выступая перед перед воспитанниками военно-патриотического центра «Авангард».

Губернатор добавил, что смотрит канал Влада A4. По его словам, важно понимать, что ты смотришь, делает ли это из тебя «человека или козявку».

«Если это полезно, это тебя не разрушает, не деградирует человек, то это радует. Если это тебя все-таки опускает, тебе это нравится, но ты деградируешь, это опасная фигня. И ей лучше не пользоваться», – отметил Воробьев.