РИАМО - 25 мар. Российские социальные сети - Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» - продолжают развиваться и расти, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мне кажется, не нужно сейчас себя загонять, так все меняется в жизни. Я думаю, мы найдем способы получать всю необходимую информацию. Все-таки мы живем в глобальном мире, и мы должны найти способы», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор также призвал молодежь объединиться перед трудностями, сплотиться в период санкций. Он подчеркнул, что для преодоления непростой ситуации необходимо работать в команде.

Воробьев заявил, что эта череда вызовов будет пройдена, как были пройдены сложные этапы ранее.