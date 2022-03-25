РИАМО - 25 мар. Московское областное УФАС РФ включит ООО «Медикал Групп» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от выполнения контракта, решение об этом поддержал арбитражный суд, сообщает пресс-служба управления.

Ранее в УФАС Подмосковья поступило обращение ГБУ МО «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения» с просьбой внести ООО «Медикал Групп» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по проведению исследований на предмет наличия коронавируса.

По результатам рассмотрения обращения ведомство признало действия компании не соответствующими закону и приняло решение о включении организации в реестр недобросовестных поставщиков. Однако компания не согласилась с решением УФАС и обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Медикал Групп» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России. Ведомство включит компанию в реестр недобросовестных поставщиков.