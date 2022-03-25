РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 мар. В пятницу глава Домодедова Михаил Ежокин поздравил работников культуры с профессиональным праздником, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

В честь праздника для работника культуры провели праздничный спектакль в Доме культуры «Авиатор».

«Наверное, самая главная задача работников культуры - это формирование того богатейшего наследия, которым обладает наша с вами территория и область, и страна в целом. <...> Самое главное, что есть люди, которые несут культуру в массы, и у этих людей сегодня самый настоящий праздник. Я искренне рад, что у нас есть такие креативные, смелые люди, которые каждый день совершают мини-подвиг», - сказал Ежокин.

Он также отметил Сельские дома культуры, в которых царит особая атмосфера, и поблагодарил ветеранов, которые стояли у истоков культуры и формировали традиции.

Глава округа пожелал работникам культуры неиссякаемой энергии, креатива, добра и достойной оценки их труда.

К поздравлениям присоединились депутат Мособлдумы Олег Жолобов, замглавы администрации Домодедова Юлия Терещенко и председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации округа Александр Епишин.

Работников культуры наградили благодарственными письмами губернатора Подмосковья, а также почетными грамотами и благодарственными письмами министерства культуры Московской области, Мособлдумы, главы городского округа Домодедово и комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации Домодедова.

Также на мероприятии вручили ежегодную награду «Золотая роза». Ее получила преподаватель Аэропортовской детской музыкальной школы Тамара Киримова.

День работника культуры отмечают в России ежегодно 25 марта.