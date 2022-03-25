РИАМО - 25 мар. Успеха можно достичь только при работе в команде, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев выступил перед воспитанниками военно-патриотического центра «Авангард».

«Трудно быть хорошим учителем? А врачом? Чтобы ты не хотел делать хорошо, это требует усилий, желания, любви тому делу, чему ты посвящаешь свою жизнь. <…> Ключевые достижения зависят от работы команды», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что добиться успеха помогает планирование и умение делегировать.