РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. В городском округе Мытищи местный житель получил 18 лет колонии строгого режима за убийство девушки, сопряженное с разбоем, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Собранные следователем доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 47-летнему мужчине. Он признан виновным в убийстве девушки, сопряженном с разбоем (ч. 4, п. «в» ст. 162 «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», ч. 2, п. «з» ст. 105 «Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом» УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 6 августа 2021 года осужденный, находясь в сквере в Мытищах, совершил убийство ранее незнакомой ему 20-летней девушки с применением ножа. По горячим следам причастного к убийству задержать не удалось, поскольку преступление было совершено в темное время суток. Однако благодаря слаженной работе следователей и криминалистов Специальной следственной группы (СпецСГ) ГСУ СК России по Московской области и оперативных сотрудников регионального МВД в кратчайшие сроки личность нападавшего была установлена. Его задержали.

В ходе обыска в квартире мужчины обнаружен и изъят нож, на рукоятке которого, согласно заключению экспертизы, имелся буккальный эпителий подсудимого, а на лезвии – кровь потерпевшей. Осужденный ранее судим мировым судьей за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством).

Приговором Московского областного суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.

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