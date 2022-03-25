РИАМО - 25 мар. В период санкций необходимо быть единым целым, развивать стартапы и малый бизнес, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Санкции, безусловно, заметно поменяют нашу жизнь. И здесь нам, опять же, нужно будет быть единым целым. И сделать так, чтобы максимально наша экономика, малый, средний бизнес, наши стартапы <…> были реализованы», – рассказал Воробьев, выступая перед воспитанниками военно-патриотического центра «Авангард».

По словам губернатора, как правило, стартапы создают молодые образованные люди. Он добавил, что за последние восемь лет стране удалось добиться импортозамещения, но пока не во всех областях.

Депутаты Мособлдумы намерены разработать новые меры поддержки местного предпринимательства и экономики в условиях санкций. В частности, поддержку получат проекты в целях импортозамещения.