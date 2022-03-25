РИАМО - 25 мар. Курс доллара опустился со 106 до 96 рублей после выступления президента России Владимира Путина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«А почему укрепился рубль, знаете? Потому что за 15 минут до этого выступил наш президент и сказал: «недружественные страны хочу, чтобы меня услышали. У нас есть обязательства. Мы понимаем, что для жителей ваших городов, вашей страны очень важны наши нефть и газ. Только теперь, учитывая, что вы наши золотовалютные резервы заблокировали, мы будем продавать вам это все в рублях». И рубль сразу (укрепился - ред.)», – рассказал Воробьев, выступая перед воспитанниками военно-патриотического центра «Авангард».

Видео выступления губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано в Telegram-канале «Воробьев LIVE».

Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже днем 25 марта. За американскую валюту отдают порядка 96 рублей, а за европейскую – 104 рубля.