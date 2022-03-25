РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») изготовил и отгрузил первый аппарат (барботер) для энергоблока №3 АЭС «Аккую» первой атомной станции в Турции, сообщает пресс-служба предприятия.

Технический проект оборудования разработан специалистами АО ОКБ «Гидропресс». Рабочая конструкторская документация – сотрудниками департамента оборудования атомного машиностроения АО «ЗиО-Подольск». Они же сопровождают изготовления изделия.

Барботер, входящий в систему компенсации давления реакторной установки, является одним из важных элементов оборудования реакторного острова АЭС. Аппарат изготавливается из аустенитной хромоникелевой стали и предназначен для конденсации пара, поступающего из первого контура реакторного отделения. Масса изделия - 15 тонн, длина порядка - 8 м, диаметр – 2,5 м, высота – 4 м.

Оборудование доставляют на АЭС комбинированным способом, автомобильным и водным транспортом. На автоприцепе барботер с закладными деталями отгружают от завода-производителя до порта в Санкт-Петербурге. Там оборудование перегружают на судно и направляют водным путем до Турецкой Республики.

«ЗиО-Подольск» располагает большим опытом изготовления барботеров реакторных отделений АЭС с ВВЭР для отечественных и зарубежных атомных электростанций. Оборудование завода успешно эксплуатируется на АЭС «Тяньвань» в Китае, АЭС «Куданкулам» в Индии, на блоках второй очереди Ростовской и Ленинградской атомных станций.

Проект АЭС «Аккую» предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна поколения 3+ типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый на базе проекта «АЭС-2006».

Строительство первой АЭС в Турции реализуется по модели ВОО (Build – Own – Operate или «строй – владей – эксплуатируй»).