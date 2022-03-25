РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. В 2021 году председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов оказал помощь 100 жителям Балашихи, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В пятницу Брынцалов выступил с отчетом перед жителями Балашихи по итогам работы за 2021 год. На подведении итогов в Ледовом дворце «Арена-Балашиха» присутствовали глава округа Сергей Юров, депутаты, руководители организаций, представители общественности, ветераны, почетные жители и другие. Трансляцию отчета демонстрировали на странице Брынцалова «ВКонтакте» и в эфире телеканала «360 Балашиха».

Отдельно Брынцалов рассказал о личных приемах, которые, несмотря на ситуацию с пандемией, все равно считал очень важной частью своей работы.

«В 2021 году в своем избирательном округе я провел 54 личных приема населения, всего принял 326 обращений граждан. Почти 100 жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказал материальную поддержку», – сказал Брынцалов.

Он отметил, что по 92% от всех обращений были приняты положительные решения. По остальным – даны разъяснения.

«Весь прошедший год я был в постоянном контакте с трудовыми коллективами, с представителями бизнеса, спасателями, учеными, общественными организациями, со всеми активными гражданами нашего городского округа, которым небезразлично будущее Балашихи. Старался услышать все запросы и реализовать их», – подчеркнул Брынцалов.