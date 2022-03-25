РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 мар. 27 марта исполнится 211 лет со дня образования войск правопорядка и 6 лет со дня образования войск национальной гвардии РФ, с этой датой Росгвардейцев поздравили замглавы городского округа Щелково Виктор Семин и депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

«Поздравляю всех сотрудников с профессиональным праздником, сотрудники Росгвардии следят за общественной безопасностью, ведут борьбу с преступностью и экстремизмом. Робота действительно непростая, но как показывает практика, росгвардейцы с ней успешно справляются», - сказал Шапкин.

Также сотрудникам правопорядка были вручены грамоты и благодарственные письма от администрации городского округа Щелково и Мособлдумы.

«Поздравляю всех Росгвардейцев с годовщиной образования войск Национальной гвардии. Желаю успехов по службе и семейного благополучия. Все эти годы мы постоянно стоим на страже правопорядка и безопасности граждан. Так, в прошлом году сотрудники Щелковского отдела вневедомственной охраны совершили более 3 тыс. выездов по сигналу тревоги, пресекли 141 правонарушение, совершенное в отношении имущества физических и юридических лиц, доставили в отделы полиции 176 правонарушителей, а также участвовали в охране правопорядка на 75 массовых мероприятиях», - сказал начальник Щелковского отдела вневедомственной охраны Дмитрий Суслин.

Кроме того, щелковские росгвардейцы отыскали пропавшего 9-летнего мальчика в поселке Загорянский, семья которого приехала в гости, а ребенок, уйдя погулять, потерялся в незнакомом поселке. Помогли предотвратить серьезный пожар в частном доме в Загорянском на улице Ленина, оперативно вызвав сотрудников МЧС, которые смогли быстро потушить возгорание. Также сотрудники ОВО помогли потушить возгорание автомобиля, которое заметили в момент патрулирования.