РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 мар. Специалисты «Водоканала» в микрорайоне Текстильщик в Королеве заменили участок транзитного трубопроводаа, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Общая протяженность замененных трубопроводов в ходе ремонтных работ составляет порядка 125 м, полностью обновлена запорная арматура: установлено 5 новых задвижек различного диаметра, заменен узел в водопроводной камере. Проведены профилактические работы по промывке и дезинфекции трубопроводов, новый участок водопроводной сети запущен в работу.

«Основная цель нашей работы – обеспечение бесперебойной подачи ресурсов населению, поэтому уделяем большое внимание мероприятиям по обновлению коммуникаций, в том числе замене транзитных трубопроводов», – сказал руководитель «Водоканала» Павел Каганов.