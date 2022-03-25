РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. В прошлом году в подмосковной Балашихе были капитально отремонтированы более 90 проезжих частей и тротуаров, на эти цели было потрачено 565 млн рублей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе отчета перед жителями Балашихи по итогам работы за прошлый год.

В пятницу на подведении итогов в Ледовом дворце «Арена-Балашиха» присутствовали глава Балашихи Сергей Юров, депутаты, руководители организаций, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие. Все желающие могли посмотреть прямую трансляцию отчета на странице Брынцалова «ВКонтакте» и в эфире телеканала «360 Балашиха».

«Отмечу, что в 2021 году в Балашихе мы отремонтировали рекордное количество дорог – 91, общей протяженностью почти 70 км. Также мы привели в порядок более 15 км тротуаров. Всего в 2021 году на эти цели было потрачено 565 млн рублей», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что вместе с главой городского округа держал эту тему на постоянном контроле, понимая ее принципиальную важность для развития Балашихи.