РИАМО - 25 мар. Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области, регионального Минэкологии и полиции остановили самосвал, который выгрузил строительные отходы в не предназначенном для этого месте. Нарушителям грозит уголовное наказание, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Подмосковья.

«Самосвал перемещен на специальную стоянку, до момента определения суммы ущерба и принятия решения о возбуждении уголовного дела, а в случае, если он не будет возмещен в установленные сроки – техника возврату не подлежит. Сведения о собственнике земельного участка уточняются», – заявила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

В соответствии с федеральным законодательством, за сброс отходов в неположенном месте могут грозить штраф, изъятие транспорта, запрет на работу компании, допустившей нарушение, и привлечение к уголовной ответственности.