РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 мар. С 1 апреля на портале «Добродел» жители Щелкова смогут проголосовать за места, где необходимо строительство линий наружного освещения, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Жителям округа предложат на выбор 43 адреса, все они указаны на портале «Добродел». Места, которые наберут больше всего голосов, будут рассмотрены для включения в проект «Светлый город» на 2023-2025 годы.

Проголосовать смогут только зарегистрированные пользователи портала Госуслуг. Голосование продлится до 1 мая.