РИАМО - 25 мар. Обновление льготной ипотеки в России приведет к тому, что средняя ставка по ипотечным займам установится на отметке от 10,5 до 11%. Застройщики также снизят ставку до 9,9% и ниже, сообщил коммерческий директор ГК МИЦ Геннадий Дикалов.

Рост ипотечных ставок, вызванный резким повышением ключевой ставки ЦБ РФ, привел к тому, что многие покупатели потеряли возможность обслуживать ипотечный кредит.

«Поэтому представители девелоперов направили свои пожелания в Минстрой, который уже совместно с правительством проработал вопрос субсидирования ипотечных программ. Итог мы видим – на рынке появилась ипотека «12/12», – заявил Дикалов.

Согласно новым условиям льготной ипотеки, ставка увеличивается с 7% до 12%, а сумма кредита для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области возрастает до 12 млн рублей. Такая мера позволит поддержать строительную отрасль и сохранить покупательскую способность граждан.

«Вместе с тем, для людей, которые последние два года жили в реалиях ипотечных ставок ниже 10%, даже такая ставка может показаться достаточно высокой. Поэтому предсказуемо, что и банки, и застройщики будут предлагать свои субсидированные льготные ипотечные программы», – подчеркнул Дикалов.

Так удастся поддержать необходимый спрос. Например, ставка от банка ДОМ.РФ уже держится на уровне 10,5%. ГК МИЦ прорабатывает варианты субсидирования ипотечной ставки со своими банками-партнерами.

О позитивном влиянии обновления льготной ипотеки заявил и вице-президент девелоперской компании ПИК по рынкам капитала и корпоративным финансам Юрий Ильин.

«Сейчас доля ипотеки в структуре продаж упала и сохраняется только за счет семейной ипотеки. Понятно, что по рыночной ставке 20-30% есть единицы, которые хотят взять ипотеку», – отметил Ильин.

Руководитель Аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов отметил недостаточную поддержку вторичного рынка жилья. По его словам, обновление льготной ипотеки станет третьей инициативой по поддержке «первички». Тем не менее, эта мера станет правильным шагом.

«Кроме того, существуют программы субсидирования ставок от самих девелоперов. Они позволяют брать ипотеку со ставкой в районе 10%, что является достаточно привлекательными условиями. Застройщики смогли накопить значительный финансовый ресурс за 2020-2021 годы, для дальнейшего субсидирования его должно хватить как минимум до лета», – заявил Таганов.

Новая инициатива о предоставлении ипотеки со ставкой 12% и максимальной суммой в 12 млн рублей станет дополнительным поводом приобрести жилье. Сейчас одним из основных стимулов к покупке жилья является макроэкономическая нестабильность.

«Поэтому покупатели будут вкладывать имеющиеся средства в недвижимость. Важно, чтобы это не привело к удорожанию жилья. Поэтому государству необходимо держать цены под контролем», – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что вторичному сегменту рынка не хватает поддержки – в нем ставки по ипотеке составляют 20%.