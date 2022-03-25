РИАМО - 25 мар. За прошедшие сутки на территории Московской области выявили 560 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число заболевших зарегистрировали в Химках и Красногорске (по 28), Электрогорске и Люберцах (по 27), Ленинском округе (26), Коломне и Балашихе (по 24), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

22 случая заболевания коронавирусом за сутки выявили в Подольске, по 20 – в Мытищах и Королеве, 19 – в Егорьевске, 17 – в Щелкове, по 16 – в Серпухове и округе Пушкинский, 15 – в Сергиево-Посадском округе, по 14 – в Истре и Реутове, по 13 – в Одинцовском округе, Богородском округе и Клину.

По 11 случаев заболевания Covid-19 выявили в Наро-Фоминском округе и Луховицах, по 10 – в Солнечногорске и Домодедове, по 9 – в Раменском округе и Дубне, по 8 – в Жуковском, Павловском Посаде и Серебряных Прудах, по 7 – в Воскресенске и Фрязине.

По 6 случаев выявили в Чехове, Лыткарине и Долгопрудном, по 5 – в Орехово-Зуевском округе, Ивантеевке и Ступине, по 4 – в Кашире, Краснознаменске и Шаховской, по 3 – в Лобне и Волоколамском округе, по 2 – в Дмитровском округе, Зарайске, Озерах, Талдомском округе и Электростали, по 1 – в Котельниках, Лосино-Петровском, Пущине, Черноголовке и Шатуре.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Бронницах, Власихе, Дзержинском, Звездном городке, Красноармейске, Лотошине, Можайском округе, Молодежном, Протвине, Рошале и Рузском округе.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 957 479 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 713 человек. Выздоровели и выписались 926 299 человек.

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