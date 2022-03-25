РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 мар. В подмосковном Домодедове выявили постоянное несоблюдение расписания автобуса №420, сообщается в группе общественной палаты городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Член общественной палаты Андрей Толмачев провел мониторинг работы общественного транспорта и опрос пассажиров по качеству обслуживания.

По итогам мониторинга выяснилось, что сидячих мест в автобусах большой вместимости недостаточно и на длинных маршрутах, таких как №420, пассажирам приходится стоять более часа. Также на этом маршруте постоянно происходят задержки движения по расписанию - от 10 до 40 минут. На автобусах отсутствуют валидаторы, что приводит к отвлечению водителя от исполнения своих непосредственных обязанностей. «Бегущая строка» не работает должным образом.

На маршруте №1 используются автобусы малой вместимости, вход и выход с одной двери, расстояние между рядами недостаточное для свободного прохода, что особенно неудобно в часы пик.

Кроме того, движение автобусов по-прежнему не отслеживается на «Яндекс Картах».

Автобусный перевозчик в Домодедове сменился 1 января 2022 года. Сейчас им является компания ООО «Домтрансавто».