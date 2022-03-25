РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. На развитие сферы туризма в Московской области в минувшем году было предусмотрено 370 млн рублей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе отчета перед жителями Балашихи по итогам работы за 2021 год.

В пятницу на подведении итогов в Ледовом дворце «Арена-Балашиха» присутствовали глава Балашихи Сергей Юров, депутаты, руководители организаций, представители общественности, ветераны, почетные жители округа и другие. Трансляция отчета доступна на странице Брынцалова «ВКонтакте» и в эфире телеканала «360 Балашиха».

Говоря о законодательной деятельности, Брынцалов отметил те новые региональные нормы, которые в первую очередь касаются жителей Подмосковья.

По его словам, работу зимой 2021 года Мособлдума начала в режиме ВКС, однако это никак не повлияло на продуктивность и эффективность. Всего в прошлом году было проведено 31 заседание – 9 из них в режиме ВКС.

«Мы приняли закон об активных видах туризма, который закрепляет формы господдержки развития этой отрасли, а также устанавливает меры по обеспечению безопасности туристов. Это очень важный документ, который заложил правовые основы для развития одного из самых перспективных видов туризма», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что всего на развитие этой сферы в бюджете было заложено около 370 млн рублей.