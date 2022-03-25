РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 мар. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 23 798 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 560 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 957 479 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 713 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 926 299 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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