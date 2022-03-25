РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Сотрудники полиции Подольска задержали жителя деревни Федюково, подозреваемого в приобретении и хранении патронов, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники уголовного розыска Cтрелковского пункта полиции УМВД России по Подольску около магазина в деревне Федюково задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в приобретении и хранении боеприпасов.

В результате личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли 17 предметов, конструктивно схожих с патронами. Исследование установило, что 16 патронов калибра 9/19 мм и 1 патрон калибра 9/18 мм относятся к категории боеприпасов, пригодных для стрельбы.

По данному факту УМВД возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.