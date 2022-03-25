РИАМО - 25 мар. Подмосковная Госавтоинспекция напомнила подмосковным автомобилистам о том, что в предстоящие выходные ожидаются снег, метель, ветер и похолодание и рекомендовала быть предельно внимательными за рулем, сообщает пресс-служба ведомства.

Автоинспекторы проводят регулярный мониторинг дорожной обстановки. Личный состав ведомства ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.

Водителям нужно помнить, что при проезде эстакад, мостов и путепроводов возможно образование наледи. Также во время езды в непогоду нужно проверить уровень стеклоочистительной жидкости, соблюдать скорость движения, следить за дистанцией с впереди движущимися машинами, а также снижать скорость перед пешеходными переходами.

Лучше в непогоду отказаться от управления личным автомобилем. При этом пешеходам нужно быть внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы.