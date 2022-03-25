РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов на выступлении с отчетом перед жителями Балашихи по итогам работы за 2021 год отметил, что прошедший год для округа и всего региона стал годом восстановления и возвращения к росту экономики, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В пятницу на подведении итогов в Ледовом дворце «Арена-Балашиха» присутствовали глава Балашихи Сергей Юров, депутаты, руководители организаций, представители общественности, ветераны, почетные жители округа и другие. Трансляция отчета доступна на станице Брынцалова «ВКонтакте» и в эфире телеканала «360 Балашиха».

«Несмотря на продолжающуюся пандемию, в 2021 году мы смогли реализовать почти все наши планы по строительству школ, детских садов, поликлиник и инфраструктурных объектов. В полном объеме выполнили и даже расширили социальные обязательства», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что при этом Балашиха положительно выделяется среди других городских округов региона: это рост экономики, числа предприятий малого и среднего бизнеса, возведение нового жилья, школ, детских садов, повышение качества медицинской помощи и образования, благоустройство и многое другое.

Брынцалов поблагодарил за поддержку и совместную работу общественные и государственные организации, предприятия и производства, всех активных жителей Балашихи.

Он также отметил, что быстрый рост числа жителей накладывает дополнительные обязательства, поэтому работать здесь надо с двойными усилиями и двойной ответственностью.

По словам Брынцалова, несмотря на то, что сейчас Россия столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, огромным экономическим давлением, государство показывает решимость и готовность отстоять право граждан на достойную жизнь.

«Вместе с губернатором, правительством РФ мы делаем и будем делать все, чтобы поддержать людей и бизнес, сохранить рабочие места, выполнить все социальные обязательства», - отметил Брынцалов.

Что касается бизнеса, то на федеральном уровне работа ведется по ряду направлений. Это снижение административного давления, расширение инструментов финансовой поддержки, специальный пакет мер поддержки коснулся IT-отрасли.

Отдельно введены и продолжают разрабатываться меры по поддержке и расширению импортозамещения.