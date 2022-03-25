РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов на выступлении с отчетом перед жителями Балашихи по итогам работы за 2021 год отметил, что прошедший год для округа и всего региона стал годом восстановления и возвращения к росту экономики, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».
В пятницу на подведении итогов в Ледовом дворце «Арена-Балашиха» присутствовали глава Балашихи Сергей Юров, депутаты, руководители организаций, представители общественности, ветераны, почетные жители округа и другие. Трансляция отчета доступна на станице Брынцалова «ВКонтакте» и в эфире телеканала «360 Балашиха».
Он добавил, что при этом Балашиха положительно выделяется среди других городских округов региона: это рост экономики, числа предприятий малого и среднего бизнеса, возведение нового жилья, школ, детских садов, повышение качества медицинской помощи и образования, благоустройство и многое другое.
Брынцалов поблагодарил за поддержку и совместную работу общественные и государственные организации, предприятия и производства, всех активных жителей Балашихи.
Он также отметил, что быстрый рост числа жителей накладывает дополнительные обязательства, поэтому работать здесь надо с двойными усилиями и двойной ответственностью.
По словам Брынцалова, несмотря на то, что сейчас Россия столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, огромным экономическим давлением, государство показывает решимость и готовность отстоять право граждан на достойную жизнь.
«Вместе с губернатором, правительством РФ мы делаем и будем делать все, чтобы поддержать людей и бизнес, сохранить рабочие места, выполнить все социальные обязательства», - отметил Брынцалов.
Что касается бизнеса, то на федеральном уровне работа ведется по ряду направлений. Это снижение административного давления, расширение инструментов финансовой поддержки, специальный пакет мер поддержки коснулся IT-отрасли.
Отдельно введены и продолжают разрабатываться меры по поддержке и расширению импортозамещения.
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